التعاون الثنائي والوضع في المنطقة محور مكالمة هاتفية بين سلال و ميركل

21/02/2017 - 14:14

عبد المالك سلال وانجيلا ميركل في 12 جانفي 2016 ببرلين

أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستشارة جمهورية ألمانيا أنجيلا ميركل تمحورت حول تطوير التعاون الثنائي و الوضع في المنطقة  حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح ذات المصدر أن "المستشارة الألمانية التي اطمأنت على  تطور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية , السيد عبد العزيز بوتفليقة  قد جددت كامل استعدادها لزيارة الجزائر و ذلك في أقرب الآجال".

و يضيف البيان "و إذ أعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على دعوته فقد أبدت ارتياحها لتطور العلاقات الثنائية و عن رغبتها في أن تتعزز هذه العلاقات أكثر فأكثر لا سيما في المجال الاقتصادي".

كما تناولت المحادثات "التعاون في مجال محاربة الارهاب و الهجرة غير الشرعية".

حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على "تعزيز كافة الإمكانيات و القدرات للقضاء على هاتين الظاهرتين في اطار الاتفاقيات التي تربط البلدين".

أما بخصوص الوضع في المنطقة لا سيما في ليبيا و الساحل "أكدت الجزائر استعدادها للمشاركة في التسوية السلمية و الشاملة للنزاعات بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة و وضع حد لظاهرتي الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود".

وخلص البيان إلى القول أن الطرفين أكدا من جهة أخرى " تطابق ارائهما حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك".

     

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