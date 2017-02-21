أحمد إبراهيم أحمد: تبادل البرامج بين الإذاعات العربية ساهم في تقوية العلاقات بين دولها

تواصلت هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الجمعية السنوية للهيئات التلفزيونية و الإذاعية في الدول العربية للتبادل البرامج و الأخبار. و يعتبر المركز العربي من أهم الهيئات و الذي أعطى دفعا جديدا لتبادل البرامج بين الدول العربية حيث إرتفع الحجم الساعي للبرامج المتبادلة ما ساهم في تقوية علاقات التعاون بين الدول العربية.

في هذا الصدد قال مسؤول التبادلات التلفزيونية أحمد إبراهيم أحمد إن "المركز العربي لتبادل الأخبار و البرامج جهاز من أجهزة إتحاد إذاعات الدول العربية".

وأضاف ذات المتحدث أن "إتحاد إذاعات الدول العربية تابع لجامعة الدول العربية ويعتبر من أنشط المنظمات لاعتماده على التمويل الذاتي و على مجلس وزراء العرب".

وأكد أحمد إبراهيم أحمد على اكتساب الإتحاد في الآونة الأخيرة مهنية كبيرة جدا على مستوى التلفزيونات الإعلامية العربية نظرا للأهمية الكبيرة التي يلعبها الإعلام في مكافحة الإرهاب.