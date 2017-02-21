في اليوم العالمي للغة الأم:تأكيدات على ترقية اللغتين العربية والامازيغية

إحياءً لليوم العالمي للغة الأم نظم المجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للغة الامازيغية هذا الثلاثاء يوما دراسيا أكد خلاله المشاركون ضرورة التنسيق الدائم بين الهيئتين وكذا المجلس الإسلامي الأعلى من اجل إثراء وترقية اللغتين العربية والامازيغية .

ويأتي هذا الاحتفال وسط التأكيد على ضرورة تحديد مصطلح اللغة الأم.. ويوضح صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في هذا الصدد "أن هناك توصية للأمم المتحدة تقول: إن كان هناك انقراضا للغات فإنما يعود ذلك إلى عدم الاحتفاء بها،ويضيف إن العمل الآن موجه إلى تحديد مصطلح مفهوم اللغة الأم وقمنا في هذا المجال باستقدام مجموعة من المتخصصين لتحديد المفهوم الدقيق للغة الأم".

ويعتبر سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للغة أن تجسيد التكامل يأتي من خلال السعي الدائم من اجل إثراء اللغات وبالترجمة الامازيغية وقال في هذا الخصوص : "إن هذا الحدث هو حصري من خلال تنظيم هذا النشاط المشترك عن طريق ترجمة دستور الجزائر المعدل في 2016 وإبراز طابع الرسمية للغتين العربية والامازيغية"،وأضاف أن "التعايش اللغوي في الجزائر حقيقة سسيولوجية منذ القدم وهذا في حد ذاته ثراء للهوية الجزائرية".

إن اللغتين العربية والامازيغية ثنائية لغوية تعايشتا وتكاملتا بترسيم اللغة الامازيغية في الدستور الجديد من خلال إعادة الاعتبار لهذا الإرث الثقافي والحضاري.

المصدر:الإذاعة الجزائرية