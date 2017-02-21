النفط يرتفع إلى 57 دولار بعد تأكيد أوبك على الالتزام الكبير بجهد خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة اليوم الثلاثاء مقتربة من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بعد تأكيد الأمين العام لأوبك محمد باركيندو تمسك المنظمة باتفاق خفض الإنتاج و توقعه لدرجة أعلى من الالتزام مع إمكانية انضمام منتجين آخرين إلى المجهود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 6ر1 بالمائة إلى 08ر57 دولار للبرميل في المساء بعدما صعدت إلى 31ر57 دولار مسجلة أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير .

وزاد الخام الأمريكي الخفيف 07ر1 دولار أو 2 بالمائة إلى 47ر54 دولار للبرميل بعدما صعد إلى68 ر54 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ الثالث من يناير.

وقال محمد باركيندو في مؤتمر نفطي في لندن أن بيانات يناير أظهرت التزام دول المنظمة المشاركة في خفض الإنتاج بنسبة تجاوزت 90 بالمائة وإن المخزونات ستشهد مزيدا من التراجع هذا العام.

و أضاف "جميع الدول المشاركة تظل عاقدة العزم على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال".

وأكد باركيندو أن من السابق لأوانه القول بأن خفض الإنتاج الذي يستمر ستة أشهر من أول يناير سيحتاج إلى التمديد أو الزيادة في اجتماع أوبك القادم في مايو.