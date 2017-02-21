رئيس كنفيدرالية أرباب العمل : اجتماع الثلاثية في 6 مارس المقبل بعنابة

أكد رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل نايت عبد العزيز بأن اجتماع الثلاثية الاقتصادية سيكون في السادس مارس القادم بعنابة من أجل تقييم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم اقراره خلال الثلاثية السابقة.

وقال نايت عبد العزيز في تصريح للقناة الاولى للإذاعة خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني بأن الثلاثية ستضم الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كما ستجل الثلاثية -يضيف المتحدث- حضور سبعة منظمات أرباب العمل .

وأشار رئيس كنفيدرالية أرباب العمل إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني والعشرين في تاريخ الثلاثية وهذا الاجتماع –يقول نايت عبد العزيز- يمثابة تقريب وجهات النظر وكذا من أجل دراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلد .