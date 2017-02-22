المحترف الأول/ الجولة الـ22 : داربي إتحاد الجزائر و مولودية الجزائر في الـ2 مارس

ستلعب المباراة المحلية العاصمية بين إتحاد الجزائر ومولودية الجزائر لحساب الجولة 22 من الرابطة الأولى موبيليس يوم 2 مارس 2017 بداية من الساعة (00ر18) بملعب 5 جويلية الاولمبي, حسبما أعلنته الرابطة المحترفة لكرة القدم هذا الاربعاء.

وسيكون الداربي العاصمي الكبير منقولا مباشرة على التلفزيون الجزائري, حسب الرابطة التي أوضحت أن اللقاء بين الفريقين الاحتياطيين للإتحاد و المولودية سيجرى أيضا يوم 2 مارس بملعب عمر حمادي.

وكانت الرابطة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تاريخ الـ4 مارس لاجراء الداربي غير أنها ارتأت تقديمها ليوم الخميس 2 مارس دون أن تذكر الأسباب.

ويحتل إتحاد الجزائر المرتبة برصيد 31 نقطة مع مباراة متأخرة ضد سريع غليزان, فيما تتواجد مولودية الجزائر في المركز الثاني (34 نقطة) على بعد خطوة عن المتصدر وفاق سطيف وبمبارتين مؤجلتين ضد كل من شبيبة القبائل و مولودية وهران.

مواجهات أخرى ساخنة في برنامج الجولة 22 على رأسها الداربي القبائلي بين شبيبة بجاية و شبيبة القبائل و الذي يلعب دون جمهور.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج