قــروض بـ 300 مليون سنتيم من القرض الشعبي الجزائري لشراء سيارات "فولكسفاغن"

وقع القرض الشعبي الجزائري و مجمع "سوفاك"، اليوم الاربعاء، بالجزائر العاصمة، اتفاقيتي شراكة تخص الأولى تكفل البنك العمومي بتمويل جزء من المشروع الاستثماري لتركيب و صناعة السيارات لعلامة "فولكسفاغن" بالجزائر.

كما تخص الثانية تمويل قروض تصل إلى 300 مليون سنتيم لتمكين الزبائن من اقتناء سيارات المجمع.

أمضى على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والرئيس المدير العام لشركة "سوفاك" مراد علمي.

و صرح بودياب للصحافة على هامش مراسم التوقيع أن الاتفاقية تخص "تمويل بقيمة 170 مليون يورو سيكون على عدة مراحل حيث سيتم تخصيص الشطر الاول لإنشاء الهياكل و اقتناء التجهيزات".

و تبلغ قيمة المرحلة الاولى من المشروع حوالي 5ر6 مليار دينار جزائري منها 5 مليار دينار سيضمنها البنك، بينما الباقي سيتم تغطيته بفضل الموارد الذاتية لشركة "صوفاك" حسب ما اوضحه بودياب.

أما الاتفاقية الثانية تتضمن التمويل البنكي الممنوح من طرف البنك لزبائنه من الخواص من أجل إقتناء العلامة الألمانية في إطار القرض الإستهلاكي حيث من المتوقع أن تصل قيمة القرض إلى 300 مليون سنتيم بحسب بودياب الذي أكد أن الأولوية ستمنح لزبائن البنك ويصل التمويل إلى حد 90 بالمائة من قيمة السيارة.

من جهته أكد الرئيس المدير العام لشركة "سوفاك" مراد علمي أن التوقيع على الاتفاقيتين يبرز الثقة بين البنك العمومي والشركة الخاصة بالشراكة مع شريك أجنبي، مشيرا إلى أن شهر جوان المقبل سيتم تصنيع نحو 12 ألف مركبة من علامة فولكسفاغن.

يذكر أن مشروع "سوفاك" سيوفرمع بداية النشاط في شهر جوان المقبل حوالي 1800 منصب عمل مباشر وأكثر من 3 آلاف منصب غير مباشر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية