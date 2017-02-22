حــافلة نقــل المســافرين تـدهــس امــرأة وولديــها التـوأم بــمعسكــر

لقيت امرأة وطفلاها مصرعهم هذا الأربعاء في حادث مرور ببلدية سيدي عيد المومن (معسكر) حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية للولاية.

وحسب نفس المصدر فإن الضحية في الـ31 من العمر وطفليها التوأم البالغين من العمر 10 سنوات لقوا حتفهم في هذا الحادث الذي وقع بدوار بلخير (بلدية سيدي عبد المومن) حيث دهستهم حافلة لنقل المسافرين وهم على حافة الطريق في انتظار وسيلة للنقل.

وتم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة المحمدية كما أشير إليه.

وقد تنقل مسؤولون من دائرة المحمدية ومن مكتب الهلال الأحمر الجزائري إلى مسكن عائلة الضحايا لمواساتها وتقديم لها يد العون في هذا الظرف.

وفتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية سيدي عبد المومن تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث الأليم.

المصدر الإذاعة الجزائرية