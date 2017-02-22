إصابة 12 عاملا في حادث بمصنع الإسمنت في الشلف

أصيب 12 عاملا يوم الأحد الفارط في حادث عمل سجل على مستوى مطمورة إسمنت لمشروع توسعة مصنع الإسمنت بالشلف حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(جيكا).

و أشار البيان إلى أن "الحادث وقع يوم الأحد 19 فبراير 2017 على الساعة 11:30 على مستوى مطمورة إسمنت لمشروع توسعة مصنع الإسمنت بالشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)".

و أضاف البيان أن "الحادث وقع خلال أشغال شد الخيوط الفولاذية للخرسانة المسلحة المسبقة الإجهاد حيث إنفصلت صفيحة إسمنتية مساحتها تقدر بحوالي 3 متر مربع سقطت فوق عمال كانوا يعملون تحتها" و تسبب في إصابة 12 عاملا من بينهم 10 مصريين تم نقلهم إلى المستشفى.

و طمأن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر أن "10 عمال من بين المصابين غادروا المستشفى فيما بقي 2 منهم مصابين بكسور على مستوى الأرجل تحت المراقبة الطبية".