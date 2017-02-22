تحرير جميع برامج استيراد الادوية في الآجال المحددة

أكد المدير العام للصيدلية و تجهيزات الصحة بوزارة الصحة و السكان إصلاح المستشفيات حمو حافظ اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن جميع البرامج الخاصة باستيراد الأدوية الجاهزة و الخاصة حصريا بالأدوية المستوردة قد تم تحريرها في الآجال المحددة.

و أوضح حافظ خلال ندوة صحفية أن "جميع البرامج الخاصة باستيراد الأدوية الجاهزة تلك المستوردة حصريا قد تم تحريرها في الآجال المحددة".

و أضاف يقول في ذات السياق انه "لا ينبغي حصر وفرة الأدوية في الدواء المستوردفقط" مذكرا بان "برامج الاستيراد تخضع لتنظيم تسهر الوصاية على تطبيقه".

كما فند وجود "ندرة للأدوية الأساسية" مشيرا إلى "إمكانية" عدم توفر دواء خلال فترة ما إلا انه يكون متوفرا تحت علامة تجارية أخرى".

و تابع قوله انه من اجل الوصول "إلى ندرة دواء يجب أن يكون ذلك النقص ملاحظا على المدى الطويل".

كما ذكر بذات المناسبة أن مهمة وزارة الصحة في هذا الإطار تكمن في "ضمان وفرة الأدوية في السوق و بشكل دائم".

أما بخصوص برامج استيراد المواد الأولية للتصنيع المحلي للأدوية فقد أوضح السيد حافظ أن "تلك البرامج يتم تحريرها على طول السنة مما يعني انه لا وجود لتأخر على هذا المستوى كذلك".