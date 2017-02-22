قطر تعلن انه من السابق لأونه الحديث عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

صرح وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة اليوم الأربعاء انه من السابق لأوانه تحديد ما إن كان منتجو النفط سيمددون اتفاق خفض الإمدادات حيث سيجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في25 مايو.

وقال الوزير في تصريح صحفي ان هذا الاجتماع سيركز أساسا على المخزونات لعالمية وما إذا كانت تخفيضات الإنتاج قلصت المخزون ليتجه صوب متوسطه في خمس سنوات.

و كان الامين العام لاوبك محمد باركيندو قد اكد امس الثلاثاء انه من "المبكر جدا" القول ما إن كان منتجو النفط سيمددون اتفاق خفض الانتاج.

وأضاف باركيندو أنه يتوقع أن تعزز الدول غير الأعضاء في أوبك التزامها بالاتفاق.

وكانت المنظمة اتفقت في ديسمبر الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا لتقليص تخمة المعروض التي تضعف الأسعار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير ويستمر ستة أشهر.