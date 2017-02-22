ملفات الطاقة،السكن والتعليم العالي في صلب زيارة وزير الشؤون الخارجية الغابوني

تحادث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الفرانكفونية و الاندماج الإقليمي المكلف بالغابونيين في الخارج باكووم موبيلي بوبية حول آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي لا سيما في مجال الطاقة. و أشار الوزيران إلى إرادة البلدين في تعزيز تعاونهما و تنويع اقتصاديهما و جمع كل الشروط لجعلهما اقل تبعية للمحروقات.

و بهذه المناسبة أعرب بوبية عن أمل الطرف الغابوني في الاستفادة من التجربة الجزائرية لا سيما في مجال حصول السكان على مصادر الطاقة.

و قال الوزير الغابوني "التجربة الجزائرية في تسيير المحروقات و الربط بالكهرباء و إدخال الغاز مثالية. نريد استغلال هذه التجربة لجعل الطاقة في متناول الجميع و بالتالي التمكن من تحقيق تنمية أفضل لاقتصادينا و صناعتينا".

و جدد من جهته بوطرفة التأكيد على استعداد قطاع الطاقة لتقاسم مهارته مع الغابون و تكثيف تبادل التجارب مع البلدان الإفريقية عموما, مضيفا أن لجنة خبراء ثنائية ستوضع لتحديد مشاريع التعاون الملموسة و سيتم وضع خريطة طريق قصد تحقيقها.

و ابرز الوزير أيضا "التزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الشخصي لصالح تنمية إفريقيا و المهارة الإفريقية", و ألح على الحركية التي يولدها الحصول على الطاقة و على التجربة التي قد توفرها الجزائر في مجال تسيير موارد المحروقات

و ربط الأرياف بالكهرباء و الهندسة و الدراسات و تطوير الشبكات الكهربائية و الغازية حسب ذات البيان. و تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى تنمية الطاقات المتجددة و إشراكها بقاعدة صناعية.

الغابون يريد الإستفادة من التجربة "الثرية" للجزائر في مجال التعليم العالي

كما أعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الفرانكفونية و الإندماج المكلف بالجالية الغابونية في الخارج باكومي موبلي بوبايا اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن نيته في الإستفادة من التجربة الجزائرية "الثرية" في مجال التعليم العالي و البحث العلمي.

و صرح باكومي موبلي بوبايا عقب اللقاء الذي جمعه بوزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار "أنا في الجزائر للإستفادة من التجربة الجزائرية الثرية جدا في مجال التعليم العالي و البحث العلمي".

و أضاف رئيس الدبلوماسية الغابونية "أن الأمر يتعلق بتكثيف التعاون مع الجزائر و الاستفادة من خبرة و تجربة الجزائر التي تعد 1.600.000 طالب و العديد من الجامعات و عشرات الآلاف من الأساتذة"و أشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالاستفادة خاصة من تبادل جنوب-جنوب الضروري لتنمية بلده.

و ذكر حجار بدوره بوجود تقاليد تعاون بين البلدين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي خاصة بتسجيل طلبة غابونيين في الجامعات الجزائرية مضيفا أنه اتفق مع السيد موبلي بوبايا على إنشاء مجموعة عمل جزائرية-غابونية شهر أفريل المقبل.

و أوضح حجار أن الأمر يتعلق ببعث التعاون في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي مع تبادل الأساتذة و الخبرات إلى جانب تكوين الأساتذة و الإطارات التي يحتاجها الغابون.

و أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أنه "سيكون هناك لقاء بين خبراء البلدين في مجال التعليم العالي و البحث العلمي من أجل إيجاد مجالات ذات إهتمام مشترك لتحديد مشاريع بحوث".

الغابون مهتم بالتجربة الجزائرية في مجال السكن

أعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الفرانكفونية و الاندماج الإقليمي المكلف بالغابونيين في الخارج باكووم موبيلي بوبيا هذا الأربعاء عن اهتمام بلاده بالتجربة الجزائرية في مجال السكن مبرزا اهمية ترقية التعاون الثنائي مستقبلا.

و في تصريح له عقب اللقاء الذي جمعه بوزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون قال السيد بوبيا "إن التجربة الجزائرية في مجال السكن معروفة في العالم وأردت لقاء السيد تبون للاطلاع على هذه التجربة خصوصا امكانيات إنجاز برنامج من 3 ملايين سكن و كذا عملية القضاء على السكن القصديري بصفة نهائية في العاصمة" و اضاف بأن الطرف الغابوني مهتم بتطوير الشراكة و التعاون مع الجزائر مستقبلا في هذا المجال.

من جهته قال تبون بأن اللقاء "سمح بتبادل الآراء في عدة مواضيع خصوصا التجربة الجزائرية في مجال السكن و القضاء على الأحياء القصديرية التي يهتم بها الجانب الغابوني" موضحا أن "الجزائر مستعدة للعمل مع الغابون في هذا المجال لإفادتهم بخبرتنا و تجسيد التجربة الجزائرية بالغابون".

كما تطرق الطرفان للتعاون في قطاع التجارة و كذا سبل تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وفرص التعاون الثنائي تحضيرا لعقد اللجنة الثنائية للتعاون الاقتصادي.