باباعمي :تدابير عملية قيد التحضير لتحديد الآثار الاقتصادية للاعفاءات الجبائية

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي ان الوزارة تعمل مع خبراء دوليين على تطوير "نماذج القياس الاقتصادي" التي ستسمح بتحديد الاثار الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف المزايا و الاعفاءات الجبائية الممنوحة في الجزائر.

و خلال رده على سؤال شفوي لنائب -خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني تراسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس حول الاثار الملموسة للاعفاءات الجبائية المتعددة التي يمنحها التشريع الجزائري اوضح الوزير ان تطوير هذا النوع من نماذج القياس بالتعاون مع خبراء دوليين بما فيهم خبراء المعهد الكوري الجنوبي للتنمية سيسمح بمعرفة اثار مختلف التدابير الجبائية الموجودة.

و لاحظ بابا عمي بهذا الخصوص بان تقييم الاثر الاقتصادي و الاجتماعي للنفقات الجبائية بواسطة نماذج القياس الاقتصادي "امر جد معقد حتى في الدول المتقدمة نفسها بدليل ان اربع دول فقط تمكنت لحد الان من استخدام هذه النماذج لقياس هذا الاثر و هي الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا و كندا و كوريا الجنوبية".

و بالاضافة الى نماذج القياس الاقتصادي توجد ثلاث تقنيات اخرى تمكن من قياس الاثر المالي للنفقات الجبائية و هي طريقة "فارق الايرادات" التي تتمثل في تقدير مبلغ نقص الايرادات مع تثبيت العوامل الاخرى و طريقة "زيادة الايرادات "اي قياس الايرادات التي كانت ستحصل في حالة الغاء اعفاء جبائي ما و طريقة "النفقة المعادلة" التي تحسب قيمة امتياز نقدي يتمثل في نفقة مباشرة تعادل النفقة الجبائية حسب باباعمي.

من جهة اخرى ذكر الوزير بانه في اطار تحضير المشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية المعدل لقانون 84-17 سيتم ادراج اصلاح يتمثل في اعداد تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة.

غير ان صعوبة تقييم الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقة الجبائية لم يمنع مختلف مديريات وزارة المالية من القيام بعدة دراسات تقييمية لهذه الاثار خلال السنوات الماضية يشير الوزير.

و هكذا قامت المديرية العامة للتأطير و السياسات باعداد تقرير سنة 2012 حول تقييم الكفاءة الاقتصادية و الاجتماعية للمزايا الجبائية الممنوحة في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و كذا مذكرة تقييم للنفقات الجبائية للضريبة على ارباح الشركات و الرسم عل القيمة المضافة .

كما نشرت نفس المديرية المبالغ الاجمالية للاعانات الضريبية المتعلقة بالجباية العادية و تلك المتعلقة بالموارد الطاقوية لسنتي 2012 و 2013 و 2014.