انتخاب رشيد لعراس رئيسا للاتحادية الجزائرية للجيدو للعهدة الأولمبية 2017-2020

انتخب رشيد لعراس هذا الخميس رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للجيدو خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بقاعة المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر).

فبعد بلوغ النصاب بحضور 51 عضوا من أصل ال58 للجمعية العامة, انطلقت الأشغال على الساعة 45ر11 وهي التي كانت مقررة على الساعة 00ر10, حيث حصل رشيد لعراس المرشح الوحيد لمنصب الرئيس على 40 صوتا مقابل 9 ضده, بينما ألغيت بطاقتان.

وبعد انتخابه, تعهد المسؤول الجديد على الهيئة الاتحادية على إعادة لم شمل عائلة الجيدو حيث وعد يقول : "أشكر الجميع على الثقة الموضوعة في شخصي وأصرح اليوم بأن مهمتي الأولى تتمثل في إعادة لم شمل عائلة الجيدو من أجل الاستفادة من كل الكفاءات و النوايا الحسنة".

وأكد الرئيس الجديد المنتخب بأنه سيختار "الاستمرارية" في العمل الذي شرعت فيه الإدارة القديمة للاتحادية.

وأضاف لعراس يقول في هذا السياق: "تنتظرنا الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر و الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين و اللتين ستكونان من أهم منافسات عام 2018.

وسيتم في أقرب الآجال تنصيب المديرية الفنية و طواقمها لتحضير هاذين الموعدين الهامين".

من جهته, أوضح المدير العام للرياضات بوزارة الشباب والرياضة, عبد المجيد جباب الذي حضر الجمعية العامة الانتخابية بأنه "من الآن فصاعدا, سيكون التقييم دوريا" حيث قال : "في المستقبل, لن ننتظر نهاية العهدة الأولمبية, حيث سيكون التقييم دوريا من أجل تدارك الأمور".

كما تم أيضا انتخاب 11 عضوا للمكتب التنفيذي و هم: مروان بن عصمان, يحيى حايو, فضيل مساس, كريم لعراس, مبروك جلوط, علي بوزوخ, لطفي فشاشة, جلول مفتاح, دليلة محداد, خالد ملاخسو و نور الدين بن سعد.

وكان لعراس (50 سنة) الذي خلف في هذا المنصب مسعود ماتي الممنوع من طرف وزارة الشباب والرياضة من الترشح لولاية جديدة, رئيسا لرابطة ولاية الجزائر منذ 2008, كما أنه يشغل مستشارا رئيسيا في الرياضة.

خلال مسيرته الرياضية, كان ابن تيزي وزو مصارعا دوليا, حيث توج بعدة ألقاب وطنية و إفريقية في أصناف الأشبال و الأواسط و الأكابر مع ناديي شبيبة الأبيار و اتحاد الجزائر.

المصدر: واج