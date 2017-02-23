عبد الرحيم سليمان للاذاعة : ضرورة سن قوانين عربية لحماية المشاهدين من احتكار حقوق بث المقابلات الرياضية

اعتبر عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية أن تعزيز المنظومة التشريعية العربية اليوم بقوانين جديدة تحمي المشاهد العربي من احتكارحقوق بث المقابلات الرياضية ومختلف البرامج والأخبار أضحى ضرورة قصوى، وأوعز المتحدث أسباب سيطرة جهة معينة على هذه الحقوق إلى النقص الفادح في النصوص القانونية و التنظيمية لهكذا أحداث على مستوى البلدان العربية.

وفي حوار أجراه الزميل أمين سعدي من القناة الاذاعية الأولى مع المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية قال هذا الأخير إن غول المال حرم الجماهير من متابعة أهم الاحداث الرياضية وذلك بسبب ضعف المنظومة التشريعية العربية "ففي أوروبا مثلا هناك قوانين تحمي المشاهد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم قناة خاصة بشراء حقوق البث وتحرم القناة العمومية من بث تظاهرات هامة" يضيف المتحدث ،فالاتحاد يملك إمكانيات مادية وصفها بالطيبة لكنها في المقابل ليس بمقدورها منافسة جهة تشتري حقوق البث بسعر يفوق 50 مرة ثمنها الحقيقي "ومن هذا المنطلق فالاتحاد يعمل حاليا في اتجاه سن قوانين عربية ووطنية لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات وضمان حقه الاعلامي" معتبرا أن 90 بالمائة من العرب لا يملكون قنوات مشفرة .

وكشف عبد الرحيم سليمان من جانب آخر وفي إطار تكوين الموارد البشرية عن افتتاح أكاديمية جديدة هي الأولى للتدريب في الـ 29 أفريل القادم بتونس وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة انعقاد المهرجان العربي للاذاعة و التلفزيون وهي مؤسسة تكوينية متطورة للغاية، تستخدم فيها أحدث التكنولوجيا و لها علاقات مع اتحادات إذاعات آسياوية و أروبية وقنوات عالمية على غرار آر في و بي بي سي ،تضمن دورات قصيرة ومتوسطة المدى وتمنح شهادات جامعية بالتسيق مع مؤسسات جامعية كبرى من فرنسا وبريطانيا و جامعات عربية، وهناك برنامج لإنشاء فروع لهذه الاكاديمية- حسب ذات المتحدث -عبر عدد من الدول العربية حتى يتسنى تعميم التدريب وضمان التكوين عن بعد على اعتبار أن الاستثمار الحقيقي هو في الموارد البشرية، يقول عبد الرحيم سليمان

وبخصوص تقييم اجتماع منسقي الإذاعات العربية المنعقد في الجزائر قدر المتحدث بأنه فرصة لتقييم عمل سنة ماضية والتحضير للسنة القادمة في المجال التقني و"هو تقليد دأب الاتحاد عليه لمدة 30 سنة" مضيفا أن النقاش ينصب أيضا حول الاستفادة من التقنيات المتقدمة في المجال التكنولوجي للتبادل ،وقال المتحدث في هذا السياق إن الاتحاد يساهم بـ 11 حقيبة إخبارية تلفزيونية يوميا سيما في التلفزيونات العربية العمومية ،كما ان الاذاعات العربية تبث ما يعادل الـ 7 ساعات يوميا من أخبار وبرامج حوارية و دراما في إطار التبادل الاذاعي العربي، ورغم ذلك يرى المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية أنه غير كاف، فالأمريتطلب دينامكية أكثر و تفاعلا أكبرمع الجمهور العربي سيما في الميديا الاجتماعية التي ينبغي أن تكون فعالة و قوية لأن الوصول إليه يعتبر ضرورة ملحة و أولوية بالنسبة للإتحاد.

الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة