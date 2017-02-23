الجولة الـ 21 للرابطة الاولى: سريع غليزان يفوز على مولودية بجاية (1-0)

فاز سريع غليزان على مولودية بجاية بنتيجة 1-0, (الشوط الأول 1-0) في لقاء مقدم عن الجولة الـ 21 من الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم جمع بينهما هذا الخميس بغليزان.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة بواسطة زيدان في الدقيقة الـ 36 من ضربة جزاء.

ويسمح هذا الفوز لفريق السريع بالابتعاد مؤقتا عن منطقة الخطر وذلك بالصعود للمركز ال12 برصيد 20 نقطة رفقة شباب باتنة و دفاع تاجنانت, فيما تزداد وضعية مولودية بجاية تعقيدا, حيث بقيت تراوح مكانها في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

في وقت سابق من اليوم, تعادل فريقا اتحاد الحراش و مولودية وهران بنتيجة 0-0 بملعب 1 نوفمبر (الجزائر).

وتتواصل باقي مباريات هذه الجولة يومي الجمعة و السبت:

الخميس 23 فيفري :

اتحاد الحراش - مولودية وهران 0-0

سريع غليزان - مولودية بجاية 1-0

الجمعة 24 فيفري :

باتنة : شباب باتنة - نصر حسين داي (سا 00ر15)

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة (سا 00ر16)

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - وفاق سطيف (سا 45ر17)

السبت 25 فيفري :

المدية : أولمبي المدية - اتحاد الجزائر (سا 00ر15)

الجزائر (20 أوت) : شباب بلوزداد - دفاع تاجنانت (سا 00ر16)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - شبيبة الساورة (سا 00ر16)

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 35 19

2. مولودية الجزائر 34 18

3. اتحاد بلعباس 33 20

4. اتحاد الجزائر 31 19

5. مولودية وهران 30 20

6. أولمبي المدية 29 19

7. نصر حسين داي 28 19

8. شبيبة الساورة 27 19

--. اتحاد الحراش 27 21

10. شباب بلوزداد 23 19

11. شباب قسنطينة 21 20

12. سريع غليزان 20 19

--. شباب باتنة 20 19

--. دفاع تاجنانت 20 19

15. شبيبة القبائل 17 17

16. مولودية بجاية 13 19.