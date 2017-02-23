وهران : إجلاء 15 تلميذة في الطور الثانوي إلى المستشفى بسبب تطبيق عبر شبكة الانترنت

تم بعد ظهر اليوم الخميس إجلاء 15 تلميذة في الطور الثانوي تعرضن الى اضطرابات نفسية بفعل تطبيق عبر شبكة الانترنت إلى المركز الاستشفائي الجامعي لوهران حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وقد أظهرت التلميذات اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و18 من ثانوية "قاصدي مرباح" الواقع بالقطاع الحضري "البدر" بوهران اضطرابات سلوكية في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال بداخل هذه المؤسسة التربوية مما تطلب تدخل الحماية المدنية حسبما أشير إليه.

وقامت مديرية المؤسسة التربوية بأخذ جميع الهواتف النقالة للتلاميذ على سبيل الوقاية في انتظار معرفة الأسباب وراء هذه التصرفات غير العادية استنادا لنفس المصدر.

وقد تم فتح تحقيق حول هذا الحادث من قبل مديرية التربية لوهران كما صرح المسئول الأول للقطاع بالولاية.

وفي اتصال مع /وأج/ لم يقدم نفس المسئول رقم دقيق حول عدد الضحايا وتفسير للوقائع.