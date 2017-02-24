الجزائر تـراهـن على اقتصـاد قــوي في ذكـرى تأسيس المركزية النقابيــة وتأمـيـم المحروقات

إنطلقت الجمعة بالجلفة الإحتفالات الرسمية بالذكرى ال 61 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال46 لتاميم المحروقات بحضور كل من وزير العمل و التشغيل والضمان الإجتماعي محمد غازي و وزير الطاقة نور الدين بوطرفة.

وفي لقاء نظم بالمسرح الجهوي بمدينة الجلفة حضره كذلك الأمين االعام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد تلا المستشار برئاسة الجمهورية, محمد علي بوغازي رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة موجهة إلى العمال الجزائريين.

وفي رسالته حيا رئيس الجمهورية قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على اختيار مدينة الجلفة لاحتضان الاحتفال بهذه الذكرى المشهودة, وهو اختيار-كما قال- يرمز إلى "مكانة الريف الجزائري إبان ثورتنا التحريرية".

و أضاف رئيس الدولة قائلا "ونحن نتحدث عن مساهمة العمال الجزائريين في كفاحنا التحريري, أرى من واجب العدل والإنصاف أن أشهد بمساهمة الكادحين في ربوع الوطن, وفي ديار الغربة أنهم آمنوا الاستقلال المالي لثورتنا المجيدة, استقلالا فريدا من نوعه".

و كانت الإحتفالات الرسمية بهذه الذكرى المزدوجة استهلت بوضع بمربع الشهداء بعاصمة الولاية إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ليتوجه الوفد الرسمي بعد ذلك إلى حي بحرارة أين تم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مقر المكتب المحلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

كما تم بالمناسبة اطلاق اسم الفنان الراحل أحمد بن بوزيد المعروف بالشيخ عطاء الله على المسرح الجهوي للجلفة.

سيدي السعيد : فخورون بالدفاع الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز استهلاك الإنتاج المحلي

وتحتفل الجـزائر بالذكرى الـ61 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ46 لتأميم المحروقات في ظل اعتماد نموذج اقتصادي جديد يهدف لخلق اقتصاد متنوع وتجاوز الاعتماد على الموارد النفطية إلى المراهنة على الفلاحة والصناعة وترقية الانتاج المحلي والتشجيع على استهلاكه .

وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الخميس بالجلفة على "اعتزاز الإتحاد وفخره في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز استهلاك الإنتاج المحلي "

وأضاف سيدي السعيد على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن "نتائج توجه الدولة لترقية الاقتصاد الوطني بتشجيع ودعم الإنتاج المحلي بدأت تتجلى ثمارها حيث الرغبة الملحة من المواطنين في استهلاك كل ما هو مصنوع محليا في ظل قرارات عدم استيراد عدة منتوجات من الخارج وهو ما كان له أثر مباشر."

ودعم الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين كلمته بقوله "أن تطور الاقتصاد الوطني مرهون بتعزيز الإنتاج المحلي في ظل التضامن الكبير بين الدولة والإتحاد وكذا أرباب العمل."

وتكلم عبد المجيد سيدي السعيد في هذا اللقاء ب"نظرة تفاؤلية" عن مسار الدولة في تحفيز الاستثمار وتقويته في الميدان "من أجل جعل الجزائر دولة قوية في مختلف الميادين سياسيا و اقتصاديا وحتى اجتماعيا" وهو --كما قال-- "ما يجب التركيز عليه في ظل نعمة الاستقرار و استتباب الأمن بفضل السياسة الرشيدة وكذا القرار التاريخي( ميثاق السلم والمصالحة) لمهندسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة."

وبعدما أثنى على الروح النضالية للنقابيين والأمانة الوطنية للإتحاد والتحسن الكبير الذي أضحت عليه العلاقة بين القاعدة و الهياكل القيادية ما نتج عنه جو نقابي "مثمر" أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الحفاظ على الجمهورية نعتبره واجبا وطنيا يضاف لدفاعنا المتواصل على العمال وقناعتنا في كلا الأمرين مستمرة".

وعن علاقة الإتحاد بالنقابات المستقلة قال الأمين العام للمركزية أنه "ليس لدي أي خلاف معهم وأنا احترمهم وليس هناك آية خلفية مع هذه النقابات" مشددا على أهمية استعمال الحوار الذي يعد حسبه "مكسبا نعززه في آدائنا ونشاطنا النضالي."

وأكد سيدي السعيد بأن الإتحاد الذي يعطي الصورة الحقيقية للنضال على المستوى النقابي وعلى مستوى المجتمع المدني يحصي اليوم 2 مليون 600 ألف منخرط من أصل 7 مليون عامل ما يعادل نسبة 40 بالمائة من إجمالي الطبقة العاملة.

من جانبه أوضح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش،ان الاحتفالات الرسمية التي تحتضنها هذه السنة ولاية الجلفة فرصة للتذكير بالمكتسبات التي جاء بها الدستور المعدل لاسيما فيما يخص الانجازات الاجتماعية الاقتصادية و منها دعم الإنتاج الوطني والمؤسسات الوطنية،فضلا عن إرساء قواعد الحوار و التشاور كمنهج لحل مختلف القضايا، مؤكدا أن الاتحاد كان من الداعين الأوائل لترقية الانتاج الوطني والمؤسسات الجزائرية لمجابهة تداعيات الأزمة اللنفطية.

وبدوره قال الامين العام لفدرالية النسيج والجلود عمر تاكجوت إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قدم الكثير لاستقلال الجزائر وساهم في تنظيم العديد من القطاعات بعد الاستقلال وفي الحفاظ على الجمهورية والدفاع على مكاسب العمال.

المصدر : مــوقع الإذاعــة الجــزائــرية