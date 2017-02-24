الشلف : تحرير طفلة من خاطفها ببلدية أولاد بن عبد القادر

قامت مصالح الشرطة بولاية الشلف مساء الخميس بتحرير طفلة على خلفية الإبلاغ عن عملية إختطاف ببلدية أولاد بن عبد القادر حسبما افاد به الجمعة بيان لخلية الإعلام والاتصال لأمن الولاية.

وأوضح البيان أن العملية التي مكنت من تحرير الطفلة - البالغة من العمر خمس سنوات- في وقت وجيز بعد اختطافها جاءت عقب تقديم والد الضحية تبليغا عن عملية اختطاف ومطالبة الجاني بفدية مقابل تحريرها بتاريخ الخميس 23 فبراير 2017 في حدود الساعة الثالثة و عشرين دقيقة مساء.

وعلى إثر هذه المعلومات قامت فرق الشرطة باتخاذ جميع التدابير الأمنية حيث باشرت تحرياتها المعمقة و عملية بحث واسعة النطاق وهو ما أسفر عن تحرير الضحية وتوقيف الفاعل البالغ من العمر 30 سنة بأحد المسالك الجبلية بضواحي مدينة أولاد بن عبد القادر بالشلف حيث سيتم إحالة القضية بعد استكمال ملف الإجراءات أمام الجهات القضائية لاحقا كما أشار إليه ذات البيان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج