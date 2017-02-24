سوناطراك متعامل اقتصادي دائم التأقلم مع تطورات السوق

تعتبر سوناطراك متعاملا إقتصاديا دائم التأقلم مع تطورات السوق باعتمادها على رؤية بعيدة المدى، حسبما أفاد به هذا الجمعة بحاسي مسعود( 80 كم جنوب-شرق ورقلة) الرئيس المدير العام للشركة.

وأوضح أمين معزوزي خلال لقاء جرى تنظيمه ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن''سوناطراك دائمة التأقلم مع تطورات السوق في دوراتها التصاعدية وكذا في دوراتها

التنازلية معتمدة على رؤية بعيدة المدى وعلاقات وطيدة مبنية على الثقة والاحترام مع مختلف شركائها عبر مجمل سلسلة إنتاج المحروقات من المنبع إلى التسويق''.

وأكد السيد معزوزي أن الشركة تواصل حاليا تطوير قدراتها الاحتياطية والإنتاجية وتدعيم قدراتها في مجالات النقل والتخزين والشحن فضلا عن تحديث وتوسيع وسائل وأنظمة التكرير مع احترام تخفيض الإنتاج المحدد من قبل منظمة الأوبيك.

كما أضاف ذات المسؤول أن سوناطراك قد''وضعت نصب أعينها مسؤولياتها العظمى المنوطة بها من خلال تسطير خطط تنميتها لتصبح مجمعا بتروليا كبيرا وجديرا بالتقدير على الساحة الدولية'' مشيرا إلى أن الشركة قد احتلت سنة 2016 المركز الخامس عالميا لغاز البترول المميع بقدرة 7.3 مليون طن بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في حين كانت رائدة خلال نفس الفترة بالنسبة لسوق البحر الأبيض المتوسط.

وتقدر القيمة المالية للخطة الاستثمارية لسوناطراك على المدى المتوسط (2017-2021) بما يقارب 70 مليار دولار أميركي،حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز مكانتها في السوق النفطية والغازية العالمية فضلا عن الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي الذي يشهد تطورا مستمرا كما أضاف السيد معزوزي.

وفي ختام هذا اللقاء الذي جرى بحضور الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهراء شرفي والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك خلاف جرود والسلطات المحلية ومسؤولي وإطارات الشركة تم تكريم متقاعدي الشركة وتقديم هديا تشجيعية لأعوان الشركة نظير جهودهم في مسارهم المهني.

وقد أشرف بهذه المناسبة الرئيس المدير العام للشركة على تدشين ملعب جواري بقاعدة الحياة ''بإيرارا''(حاسي مسعود) لكرة القدم مزود بأرضية مغطاة بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس ومضمار لألعاب القوى.

كما عرفت هذه المناسبة وضع حيز الخدمة مركز طبي بقاعدة الحياة 24 فبراير لفائدة مستخدمي الشركة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية