إيقاف عنصري دعم وتدمير مخبأين بأدرار وبومرداس

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس من إيقاف عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بأدرار وتدمير مخبأين للإرهابيين ببومرداس، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 فبراير، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بأدرار (الناحية العسكرية الثالثة) ودمرت مخبأين للإرهابيين ببومرداس ( الناحية العسكرية الأولى)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "حجز عناصر حرس الحدود لباب العسة بولاية تلمسان، كمية من الكيف المعالج تقدر ب 86 كيلوغرام وحجز عناصر الدرك الوطني 2499 وحدة من التبغ بتيارت (الناحية العسكرية الثانية)، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)،أربعة (4) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومولد كهربائي ومطرقة ضغط".

من جهة أخرى، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي و وحدات حراس الحدود بكل من تندوف وتبسة والطارف"محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب 9544 لتر، في حين تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وسيدي بلعباس وغيليزان (الناحية العسكرية الثانية)".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية