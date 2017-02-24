غرق أكثر من 300 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري

لقي ما لا يقل عن 366 مهاجرا غير شرعي مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري, حسبما أفادت به وكالة الهجرة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وكشف تقرير مشروع المهاجرين المفقودين التابع للوكالة يأن معظم الوفيات ي حوالي 326 حالة وفاة أو اختفاء كانت في الطريق الأوسط للبحر المتوسط الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن طريق شرق البحر المتوسط الذي يربط بين تركيا واليونان والذي توفي فيه 321 خلال أول 53 يوما من عام 2016 قد توقف عمليا مع تسجيل حالتي وفاة فقط خلال نفس الفترة.

ووفقا لآخر الأرقام من وكالة الهجرة الدولية فإن وصول المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عبر البحر قد تناقص بشدة خلال العام 2017 مع تسجيل 13924 حالة إلى غاية يوم الأربعاء الماضي وهو ما يمثل انخفاضا حادا مقارنة ب 105427 حالة خلال أول 53 يوما من العام 2016.

وأبلغت وكالة الهجرة الدولية في روما عن زيادة كبيرة عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بتسجيل أكثر من 10700 قبل نهاية فبراير في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم قليلا عن 8100 عن نفس الفترة في كل من العامين الماضيين.