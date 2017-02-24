البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (اليوم الثالث): فوز المجمع البترولي على الأهلي السعودي (3-2)

تغلب المجمع البترولي على نادي الأهلي السعودي بنتيجة 3 أشواط للشوطين (3-2)،لحساب اليوم الثالث (المجموعة الثالثة) لبطولة الأندية العربية الخامسة والثلاثين للرجال للكرة الطائرة التي انطلقت يوم الاثنين الفارط بالعاصمة البحرينية المنامة.

وكانت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-23, 23-25, 25-20, 17-25 و 11-15).

وكان المجمع البترولي قد فاز بلقائه الأول أمام الأهلي البحريني منظم البطولة، ب (3-0: 26-24، 25-19 و 25-22) قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام نادي تنورين اللبناني بنتيجة (3-0 : 32-34، 24-26 و17-25).

وتجري حاليا المباراة الأخير لهذه المجموعة بين الأهلي البحريني و نادي تنورين اللبناني يتحدد على إثره المتأهلين للدور ربع النهائي.

ويشارك في هذه البطولة 13 ناديا من بينهم المجمع البترولي الجزائري يمثلون تسعة بلدان عربية وتستمر حتى 28 فبراير الجاري.

نتيجة اليوم الثالث للمجموعة الثالثة:

الأهلي السعودي - المجمع البترولي الجزائري 2-3

الأهلي البحريني - نادي تنورين البناني (جارية حاليا)

مباريات لعبت:

المجمع البترولي - الأهلي البحريني 3-0

الأهلي السعودي - تنورين اللبناني 3-0

تنورين اللبناني - المجمع البترولي 3-0

الأهلي البحريني - الأهلي السعودي 3-2

الترتيب نقاط لعب

1. المجمع البترولي 5 3

-. الأهلي السعودي 5 3

3. تنورين اللبناني 3 2

4. الأهلي البحريني 2 2 .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية