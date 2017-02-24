الجولة 22 : نــادي بارادو يـعـمـق الفارق مستفيدا من تـعـادل الملاحقين

عمق الرائد نادي بارادو الفائز خارج الديار أمام الوصيف السابق اتحاد بسكرة (0-1) الفارق إلى 11 نقطة كاملة مستفيدا من تعادل الملاحقين شبيبة بجاية بالخروب (1-1) واتحاد البليدة بمعسكر (0-0) بمناسبة الجولة 22 من الرابطة الثانية"موبيليس"لكرة القدم التي لعبت اليوم الجمعة.

بعد إنهزامهم في الجولة الماضية بالعاصمة أمام غالي معسكر، عوض أبناء المدرب غوميز بالعودة بثلاث نقاط ثمينة على حساب إتحاد بسكرة بهدف وحيد حمل توقيع مزياني في الدقيقة (12).

هذا الانتصار يجعل بارادو يبلغ النقطة 47 ليبتعد ب 11 خطوة عن أقرب ملاحق شبيبة بجاية المتعادلة خارج أرضها أمام جمعية الخروب (1-1).

وإفتتح الخروبيون النتيجة في الدقيقة 16 بفضل بولعينين، لكن إرادة البجاوية مكنتهم من التعديل بأقدام دريفل (57).

وإلتحق إتحاد البليدة بإتحاد بسكرة في المرتبة الثالثة (34 نقطة) بعد تعادله بعيدا عن قواعده أمام غالي معسكر بنتيجة بيضاء (0-0) الفريق الأخر الذي سجل الفوز خارج أرضه هو مولودية العلمة وكان ذلك على حساب وداد بوفاريك (0-1) مضيفا لرصيده 3 نقاط ثمينة في سباق البقاء. ببلوغهم النقطة 22 إقترب العلميون من الفرق غير المعنية بالسقوط شباب عين الفكرون و وداد بوفاريك (25 نقطة).

وواصلت جمعية وهران تضييع النقاط بميدانها بعد التعادل أمام شباب عين الفكرون بنتيجة (1-1).

ولم يتمكن أبناء"المدينة الجديدة"من الحفاظ على هدف السبق الذي وقعه عامر يحي (13)وعدل شباب عين الفكرون الكفة بأقدام كفي في الدقيقة (40).

من جهته، لم يستغل أمل بوسعادة فرصة تعثر ملاحقي بارادو للإلتحاق بمراكز الصعود متعادلا مع شبيبة سكيكدة (1-1) ليصبح في رصيده 29 نقطة.

في أخر مباراة لعبت الجمعة تعثر متذيل الترتيب أمل الأربعاء (15 نقطة) مجددا أمام مولودية سعيدة (0-0).

وتختتم الجولة 22 غدا السبت بالمباراة بين جمعية الشلف وأهلي برج بوعريريج التي تعطى إشارة إنطلاقتها على الساعة (00ر16).

النتائج الجزئية والترتيب

وداد بوفاريك - مولودية العلمة 0 - 1

جمعية وهران - شباب عين الفكرون 1 - 1

أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة 1 - 1

جمعية الخروب - شبيبة بجاية 1 - 1

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 0 - 1

غالي معسكر - اتحاد البليدة 0 - 0

أمل الأربعاء - مولودية سعيدة 0 - 0

السبت (00ر16):

جمعية الشلف - أهلي برج بوعريريج

الترتيب نقاط لعب

1. نادي بارادو 47 21

2. شبيبة بجاية 36 22

3 .إتحاد بسكرة 34 22

--. إتحاد البليدة 34 22

5. شبيبة سكيكدة 31 22

6. أهلي برج بوعريريج 29 21

--. أمل بوسعادة 29 22

--. مولودية سعيدة 29 22

9. غالي معسكر 28 22

10. جمعية وهران 26 22

11. جمعية الشلف 25 21

--. وداد بوفاريك 25 22

--. شباب عين الفكرون 25 22

14. جمعية الخروب 23 22

15. مولودية العلمة 22 21

16. أمل الأربعاء 15 22.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية