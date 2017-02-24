العراق: مقتل 35 مسلحا من (داعش) خلال عمليات أمنية في غرب الموصل

لقي 35 مسلحا من التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش) مصرعهم وصودرت كميات من الأسلحة والذخيرة، خلال عمليات أمنية لتحرير ثلاث قرى رئيسية في شرق (تلعفر) بغرب الموصل، في شمال العراق،حسبما أعلنت عنه مصادر أمنية اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية تمكنت وبإسناد من قبل طيران الجيش العراقي، من تحرير ثلاث قرى (تل الزلط وأم المصايد والزيتون) ذات مواقع إستراتيجية في شرق تلعفر، وقطعت ممرات أمام حركة عناصر التنظيم في الجانب الأيمن للموصل بعد أن قتلت 35 مسلحا من بينهم قناصة وانتحاريون وصادرت كميات من الأسلحة والذخيرة.

ومن جهته أفاد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، بأن القوات الاتحادية توغلت في حي الطيران في الساحل الأيمن من مدينة الموصل،وأشار إلى أن الطائرات المسيرة ترصد دفاعات عناصر داعش لتأمين تقدم القوات الأمنية في المنطقة.

وكانت القوات العراقية التي استعادت الجانب الشرقي من مدينة الموصل في 24 يناير الماضي، قد بدأت في 19 فبراير الجاري عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي وكللت حتى الآن باستعادة العديد من القرى والمناطق بالإضافة إلى تحرير مطار الموصل بالكامل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية