الجولة ال21 : فوز ثمين لوفاق سطيف على مولودية الجزائر

تغلب فريق وفاق سطيف على مولودية الجزائر بنتيجة (2-1)،الشوط الأول (0-1) في مباراة القمة للجولة ال21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى جمع بينهما مساء هذا (الجمعة) بملعب 5 جويلية (الجزائر).

وتقدمت مولودية الجزائر في النتيجة بهدف جميل للاعب منصوري (د 23)، لكن الوفاق استطاع تدارك الأمور في الشوط الثاني بواسطة ناجي( 48 من ضربة جزاء) وطامبانغ (75).

بفضل هذا الفوز، يعزز وفاق سطيف وضعيته في كرسي الريادة ب 38 نقطة من 20 مباراة، متقدما اتحاد بلعباس ثاناي ب 36 نقطة، بينما تتقهقر مولودية الجزائر للمركز الثالث ب 34 نقطة.

وكان اتحاد بلعباس قد سجل فوزا ثمينا عل شباب قسنطينة (1-0) بهدف سجله اللاعب بوشريحة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80،علما بان الشباب القسنطيني أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول عن طريق زرارة.

وفي وقت سابق من اليوم، تعادل في باتنة، شباب باتنة ونصر حسين داي بنتيجة بيضاء (0-0).

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس (الخميس) جمعت الأولى، اتحاد الحراش بمولودية وهران (0-0) والثانية، سريع غليزان بمولودية بجاية (1-0).

وتختتم الجولة ال 21 يوم غد السبت بثلاث مباريات تجمع على التوالي: أولمبي المدية/ اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد/ دفاع تاجنانت وشبيبة القبائل/شبيبة الساورة.

النتائج والترتيب:

الخميس 23 فبراير:

اتحاد الحراش - مولودية وهران 0-0

سريع غليزان - مولودية بجاية 1-0

الجمعة 24 فبراير:

شباب باتنة - نصر حسين داي 0-0

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 1-0

مولودية الجزائر - وفاق سطيف 1-2

السبت 25 فبراير:

المدية : أولمبي المدية - اتحاد الجزائر (سا 00ر15)

الجزائر (20 أوت) : شباب بلوزداد - دفاع تاجنانت (سا 00ر16)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - شبيبة الساورة (سا 00ر16)

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 38 20

2. اتحاد بلعباس 36 21

3. مولودية الجزائر 34 19

4. اتحاد الجزائر 31 19

5. مولودية وهران 30 20

6. أولمبي المدية 29 19

- نصر حسين داي 29 20

8. شبيبة الساورة 27 19

--. اتحاد الحراش 27 21

10. شباب بلوزداد 23 19

11. شباب قسنطينة 21 21

--. شباب باتنة 21 20

13. سريع غليزان 20 19

--. دفاع تاجنانت 20 19

15. شبيبة القبائل 17 17

16. مولودية بجاية 13 19.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية