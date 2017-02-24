الفلاحة أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد وتوفير اليد العاملة

تعـد الفلاحة من أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد وتوفير اليد العاملة وتقليص فاتورة الاستيراد.

والانتقال بالنمو الفلاحي الجزائري من الريع البترولي إلى نموذج الثروة هو الحل لتحقيق التنمية الاقتصادية الفلاحية .

وفي تصريح للإذاعة يقول المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى"أننا اليوم لا نستغل من قدراتنا الفلاحية سوى 14بالمائة ومع ذلك الجزائر مرشحة إلى أن تصبح بلدا فلاحيا بامتياز ولكن وفق شروط تعديل وضبط نموذج النمو الحالي، بحيث يتحول من نموذج نمو مبني على الريع البترولي إلى نموذج مبني على عدة قطاعات منها القطاع الفلاحي".

وفي ذات السياق يرى المحلل الاقتصادي عبد الحق مكي"نفكر في كل الوسائل الحديثة التي تسمح بخلق فلاحة جديدة وفلاح جديد يكون متصلا من ناحية الكترونية أوالاقتصاد الرقمي، والفلاحة بوسائلها التقليدية لم تستطع أن تكفي إمتيازات المستهلك الجزائري".

كما"أن نموذج النمو يبدأ من تسوية الملكية الفلاحية إلى تطوير تكنولوجيا الفلاحة وكذا تطوير البحث الفلاحي مع ضبط التنافسية داخل القطاع الفلاحي والتأكيد تنظيم القطاع من حيث المدخلات كالمادة الاولية الى مرافقة الاسرة الفلاحية فيما يتعلق بالمكننة والسقي واخيرا ضبط المنافسة بين المنتوج الوطني الفلاحي والمنتوج الفلاحي الخارجي".

وتبقى هذه العوامل ضرورية من اجل خلق فلاحة متطورة تساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد والابتعاد عن سياسة الريع والاعتماد على المحروقات.

المصــدر : الإذاعـــة الجـزائـريـة