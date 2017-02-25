ليبيا:تسعة جرحى في اشتباكات مسلحة بطرابلس

اصيب تسعة اشخاص بجروح خلال اشتباكات مسلحة عنيفة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين بطرابلس مسببة خسائر كبيرة و اصابت العاصمة بالشلل وفق ما ذكر مسعفون امس الجمعة.

و قال الهلال الاحمر الليبي ان" فريق التدخل (...)اسعف تسعة اشخاص اصيبوا بطلقات و تم نقلهم الى المستشفى".و قد اقام الهلال الاحمر مستشفى متحرك في ضواحي منطقة الاشتباكات.

و حسب وكالة الانباء الليبية مقرها طرابلس فان الاشتباكات اندلعت في نهاية نهار يوم الخميس بين مجموعتين مسلحتين تسيطر كل واحدة منهما على منطقة في شرق طرابلس و تتهم احدهما الاخرى باختطاف اربعة من عناصرها.

و صباح امس الجمعة شوهدت سيارات محروقة في الشوارع اين شاهد السكان استعراض دبابات و مركبات مجهزة بمدافع مضادة للطائرات .