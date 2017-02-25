دراسة كندية تربط بين الاكتئاب والإصابة بمرض التهاب المفاصل الصدفي

كشفت دراسة كندية حديثة نشرت نتائجها حديثا في دورية (إنفيزتيكاتيف ديرماتولوجي) العلمية أن الاكتئاب يجعل مرضى الصدفية عرضة للإصابة أكثر من غيرهم بمرض التهاب المفاصل الصدفي.

ولكشف العلاقة بين الاكتئاب والتهاب المفاصل الصدفي راجع فريق البحث من جامعة كالغاري الكندية السجلات الطبية لأكثر من 70 ألف من مرضى الصدفية.

ووجدوا أن مرضى الصدفية الذين أصيبوا بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي بنسبة 37 في المئة عن غيرهم.

وقال الباحثون إن الاكتئاب شائع بين مرضى الصدفية كما أنه يرتبط بزيادة الالتهابات لذالك فإن المصابون به أكثر عرضة لالتهاب المفاصل الصدفي الذي يسبب تورم المفاصل وتقشر الجلد.

وتعتبر الصدفية من بين أشهر أمراض الجلد شيوعا حول العالم وتتمثل أعراضها على الأغلب فى تقرحات قشرية حمراء ملتهبة لى الجلد أو لويحات عادة ما تسبب وخزا أو مؤلمة للغاية.

وكانت دراسة سابقة حذرت من أن الاكتئاب والتوتر يزيدان من خطر إصابة كبار السن بالسكتة الدماغية.