وزيرة العلاقات الخارجية الأرجنتينية في زيارة إلى الجزائر ابتداء من هذا السبت

تقوم وزيرة العلاقات الخارجية و الديانة الأرجنتينية سوزانا مالكورا السبت المقبل بزيارة إلى الجزائرعلى رأس وفد هام تدوم يومين حسبما أفاد به الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تأتي زيارة الوزيرة الأرجنتينة بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و هي تندرج في إطار "تعزيز علاقات الصداقة و التضامن و التعاون بين البلدين بما يعكس الإرادة المشتركة لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية".

و سيستعرض الطرفان حسب ذات المصدر حالة العلاقات الثنائية إضافة إلى دراسة سبل و إمكانيات توسيع التعاون الجزائري الأرجنتيني إلى مجالات عدة توفر فرصا حقيقية للتعاون و الشراكة.

و سيسمح اللقاء يضيف البيان للطرفين بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك مشيرا إلى ان السيدة مالكورا سيكون لها لقاءات مع عدة مسؤولين سامين بالدولة.