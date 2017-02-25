ليبيا: إتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة "أبو سيليم" بالعاصمة طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم السبت، عن التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة "أبو سيليم" في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان، إنه تقرر تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني في منطقة "أبو سليم" بالعاصمة طرابلس، وإصلاحها وتعويض الأهالي والمتضررين.

يشار إلى أن منطقة "أبو سليم" بطرابلس شهدت منذ الخميس الماضي إشتباكات إستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكان المبعوث الأممي لدي ليبيا، مارتن كوبلر، قد أعرب أمس الجمعة، عن قلقه إزاء الإشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في منطقة أبو سليم، بالعاصمة الليبية طرابلس.

ودعا كوبلر، في تغريدة عبر حسابه على /تويتر/ أمس للتهدئة والحوار وحماية المدنيين وعدم إستهدافهم أو ممتلكاتهم.

تونس تدعو الليبيين إلى الحفاظ على وحدة بلادهم

من جهة أخرى دعت الحكومة التونسية كل الليبيين التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة للحفاظ على وحدة بلادهم وصون حرمة الدم الليبي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية ليلة امس الجمعة عقب الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس الأول الخميس وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت الخارجية التونسية في بيانها أنه "انطلاقا من إعلان تونس الثلاثي لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا فإن تونس تأمل من جميع الليبيين الالتزام بالحوار كسبيل لفض الخلافات في ما بينهم وتجنيب بلادهم المزيد من التصعيد وبذل كل الجهود لعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة طرابلس وإلى كافة ربوع ليبيا".

يذكر أن اجتماعا وزاريا ثلاثي احتضنته العاصمة التونسية بحر الاسبوع الجاري وجمع كل من وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية التونسي،خميس الجهيناوي، و رئيس الدبلوماسية المصرية، سامح شكري بحر الاسبوع الجاري تمخض عنه "إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا" بهدف التوصل لحل سياسي عبر الحوار والمصالحة للأزمة الليبية.