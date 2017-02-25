حوادث المرور : وفاة 11 شخصا خلال ال48 ساعة الماضية (حماية مدنية)

لقي 11 شخصا حتفهم واصيب18 آخرون بجروح في 12 حادث مرور سجلت عبر مختلف مناطق الوطن خلال ال 48 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الشلف في حادث خلف وفاة شخص وجرح 9 آخرين على اثر انقلاب شاحنة صغيرة بالمكان المسمى سيدي أعمر.

من جهة أخرى تم تسجيل وفاة 03 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه داخل مسكن المتواجد بحي الصنوبر بلدية ودائرة عين الترك ولاية وهران.

كما قامت مصالح الحماية بالتدخل من اجل إنقاذ و تقديم الإسعافات الأولية ل 04 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكن بحي 100 عمارة ببلدية مزلوق دائرة عين أرنات ولاية سطيف تم تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان وتحولهم إلى المستشفى المحلي من طرف عناصر الحماية المدنية.

وسجلت ذات المصالح وفاة شخص على اثر نشوب حريق داخل شقة المتواجدة بالطابق الربع بحي 245 مسكن ببلدية ديدوش مراد دائرة حامة بوزيان ولاية قسنطينة وقامت أيضا بإخماد 05 حرائق حضرية و صناعية في كل من ولاية الجزائر الوادي و ادرار و تيبازة والبليدة و قسنطينة أين تم إصابة شخصين بالاختناق بدخان على اثر نشوب حريق بمسكن بخشبي على مستوى منطقة الشريعة ولاية البليدة.