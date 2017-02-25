القــضــاء علــى ارهــابي بجــيجــل

25/02/2017 - 16:00

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجيجل بالناحية العسكرية الخامسة صباح اليوم السبت على ارهابي ,بمنطقة مشتة الهدابلة بزيامة المنصورية, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجيجل بالناحية العسكرية الخامسة على إرهابي, صباح اليوم 25 فيفري 2017, إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة مشتة الهدابلة بزيامة المنصورية".

واوضح المصدر ذاته أن "هذه العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية  وكمية من الذخيرة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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