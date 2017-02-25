توفيق خــلادي للإذاعــة : مسـاعي الجزائر لكسر احتكار نقل المباريات الإفريــقية ستتجسد قـريبا

أكد توفيق خلادي، نائب رئيس الجمعية العامة الـ 10 لاتحاد إذاعات الدول الإفريقية والمدير العام للتلفزيون الجزائري أن مساعي الجزائر لكسر احتكار بث الأحداث الرياضية الكبرى في طريقها إلى التجسيد سيما بعدما صادقت الجمعية العامة الـ 10 لاتحاد إذاعات الدول الإفريقية المجتمعة بدكار على قرار تنظيم السوق الإفريقة لحقوق نقل وبث المباريات من خلال إنشاء "سوق إفريقية موحدة" والقضاء على الفوضى التي تشهدها القارة حاليا، مشيرا إلى تمكين كل مواطني القارة من مشاهدة ومتابعة كل الاحداث الرياضية الكبيرة على المدى القريب.

وأوضح توفيق خلادي للاذاعة الجزائرية في اختتام فعاليات الجمعية العامة الـ 10 لاتحاد إذاعات الدول الإفريقية بدكار التي عرفت مشاركة المدير العام للاذاعة الجزائرية شعبان لوناكل و المدير العام لمؤسسة البث التلفزي والاذاعي، أن مسار تنظيم سوق نقل وبث الاحداث الرياضية الكبرى انطلق من العاصمة الجزائرية وبجهود دبلوماسية الجزائرية خلال 2010 ، ثم خلال اجتماع وزراء الاعلام وتكنلوجيات الاتصال سنة 2015 بأديس بابا الذي خرج بلائحة تطلب المساندة من الاتحاد الإفريقي الذي صوت على القرار في قمة كيغالي بروندا خلال جوليلة 2016 ، قبل ان يصادق رؤساء دول وحكومات إفريقيا في جانفي 2017 على لائحة سياسية تطالب بالعودة إلى النقاش على مستوى القارة الواحدة ، وجميع الفاعلين في الاطار الرياضي من فيدراليات محلية والفيدرالية الافريقة لكرة القدم "كاف" والوزارات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للاذاعات والتلفزيون لتنظيم سوق حقوق نقل وبث المباريات والقضاء على الفوضى التي تشهدا إفريقيا حاليا.

وأكد المدير العام للتلفزيون الجزائري أنه تقرر العودة إلى سوق واحد وهو إفريقيا، بعدما كانت السوق مقسمة إلى سوق المغرب العربي وسوق جنوب إفريقيا إضافة إلى سوق نيجيريا ومنطقة إفريقيا ما تحت الساحل، وهو ما جعل من مهمة الاتحاد الافريقي في المفاوضات مع جميع ملاك الحقوق جد صعبة ، مضيفا أن المفاوضات مع سوق موحدة ستمكن من اقتناء حقوق نقل الأحداث الرياضية الكبرى بأسعار معقولة تتيح للجماهير الإفريقية متابعة المباريات الكبرى إذاعيا وتلفزيا، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل في وضع الإطار القانوني لهذه السوق الموحدة الجديدة من خلال المرور على البرلمان الافريقي لإعداد لائحة تطلب من جميع البرلمانات الافرقيقة بتشريع قوانين تمكن من مواجهة جميع الفيدراليات المحلية والفيدرالية الافريقية والفيفا على غرار ما تم سابقا في أوروبا من خلال ما يعرف بـ :التلفزيون دون حدود " الذي أقرته اللجنة الأوربية.

كما شدد خلادي على ضرورة تعميم نظام المينوس على مستوى دول الاتحاد الافريقي لتاحة تبادل المحتويات بين تلفزيونات وإذاعات دول الاتحاد ، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح اتحاد الاذاعات في استصدار لائحة إفريقية تلزم جميع المؤسسات المالية لتدعيم تلفزيونات وإذاعات الدول الافريقية لاقتناء نظام المينوس.

وأشار نائب رئيس الجمعية العامة الـ 10 لاتحاد إذاعات الدول الإفريقية،إلى ضرورة العودة إلى إنتاج وتبادل ولما لا تصدير مضامين إفريقية تحافظ على الانتماء إلى القارة السمراء وتكرس هويتها والهوية الوطنية لكل بلد ، مضيفا أن إفريقيا لم تبق بتلك الصورة المتعلقة بالفقر والبؤس بل تشهد حاليا ديناميكية اقتصادية واجتماعية وثقافية يجب إظهارها للمحيط الخارجي والعالم .

ونوه خلادي بالدور الذي تلعبه الجزائر على مستوى اتحادت الاذاعات والتلفزيونات الإفريقية من خلال تواجدها على رأس اللجنة لتقنية وفي جميع اللجان سيما في لجنة التسويق ولجنة المالية واللجنة الادارية وهي اللجان التي تعتبر المجرك الحقيقي للاتحاد باعتبار أن كل قراراتها توجه نحو المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

المصدر : مــوقع الإذعــة الجــزائرية