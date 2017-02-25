الجولة ال21 : وفاق سطيف واتحاد الجزائر أكبر المستفيدين وشبيبة القبائل اكبر الخاسرين

أسدل الستار عل الجولة ال21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم التي جرت أيام الخميس والجمعة والسبت على تألق وفاق سطيف واتحاد الجزائر الفائزين خارج قواعدهما في الوقت الذي تبقى شبيبة القبائل عاجزة عن تحقيق الفوز بعد تعادلها بتيزي وزو أمام شبيبية الساورة.

وكان وفاق سطيف المستفيد الأول من هذه الجولة بفوزه بالملعب الأولمبي 5 جويلية على مولودية الجزائر أمام حضور جماهيري غفير.

وتقدمت مولودية الجزائر في النتيجة بهدف جميل للاعب منصوري (د 23)،لكن الوفاق استطاع تدارك الأمور في الشوط الثاني بواسطة ناجي ( 48 من ضربة جزاء) وطامبانغ (75).

بفضل هذا الفوز، يعزز وفاق سطيف وضعيته في كرسي الريادة ب 38 نقطة من 20 مباراة، متقدما اتحاد بلعباس ثانيا ب 36 نقطة، بينما تتقهقر مولودية الجزائر للمركز الثالث ب 34 نقطة رفقة اتحاد الجزائر.

وعاد اتحاد الجزائر بكامل الزاد من خرجته إلى المدية، حيث فاز ب (3-1) أمام منافس صعب المنال بميدانه. فبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل (1-1) ضغط الزوار في الشوط الثاني بفضل هدفي أندريا (64) والشافعي (72)، ليحضر بأحسن طريقة كانت الداربي العاصمي الذي يجمعه الخميس المقبل بمولودية الجزائر، حيث يتقاسم الفريقان المركز الثالث ب34 نقطة و بفارق 4 نقاط عن المتصدر وفاق سطيف.

وكان اتحاد بلعباس (2 - 36 ن) قد سجل فوزا ثمينا عل شباب قسنطينة (1-0) بهدف سجله اللاعب بوشريحة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80،علما بان الشباب القسنطيني أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول عن طريق زرارة.

وعاد شباب بلوزداد من بعيد لما استفاد من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع (90+6) أمام دفاع تاجنانت بعد لمسة باليد، لم يتوان فاهم بوعزة في تسجيلها، ليبتعد أشبال المدرب بادو الزاكي تدريجيا من المنطقة الحمراء التي يتواجد فيها حاليا شبيبة القبائل التي اكتفت بتعادل مخيب للأمال أمام شبيبة الساورة وهو الثامن له هذا الموسم بملعبه.

ورغم تغيير الطاقم الفني بالثنائي، رحموني-موسوني، إلا أن الكناري يتواجدون في المركز ما قبل الأخير (15) ب 18 نقطة.

وفي باتنة، افترق شباب باتنة ونصر حسين داي على نتيجة التعادل (0-0) و هي نتيجة لا ترضي أي فريق.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الخميس بمقابلتين جمعت الأولى،اتحاد الحراش بمولودية وهران (0-0) والثانية، سريع غليزان بمولودية بجاية (1-0).

النتائج الكاملة والترتيب

الخميس 23 فبراير:

اتحاد الحراش - مولودية وهران 0-0

سريع غليزان - مولودية بجاية 1-0

الجمعة 24 فبراير:

شباب باتنة - نصر حسين داي 0-0

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 1-0

مولودية الجزائر - وفاق سطيف 1-2

السبت 25 فبراير:

أولمبي المدية - اتحاد الجزائر 1-3

شباب بلوزداد - دفاع تاجنانت 1-0

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 38 20

2. اتحاد بلعباس 36 21

3. مولودية الجزائر 34 19

--.اتحاد الجزائر 34 20

5. مولودية وهران 30 20

6. أولمبي المدية 29 20

- نصر حسين داي 29 20

8. شبيبة الساورة 28 20

9 . اتحاد الحراش 27 21

10. شباب بلوزداد 26 20

11. شباب قسنطينة 21 21

--. شباب باتنة 21 20

13. سريع غليزان 20 19

--. دفاع تاجنانت 20 20

15. شبيبة القبائل 18 18

16. مولودية بجاية 13 19.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية