حجز 78 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل لمديرية أمن ولاية تلمسان من حجز خلال هذا الأسبوع 78 كلغ من الكيف المعالج ، حسبما علم هذا السبت من خلية الاتصال للمديرية المذكورة.

وقد تمت العملية اثر استغلال معلومات مفادها"وجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة مغنية الشيء الذي سمح بوضع خطة محكمة من طرف عناصر الأمن التي تنقلت مكان ممارسة هذه النشاطات المشبوهة بمغنية"، إستنادا لذات الخلية .

وأكدت أن البضاعة المذكورة كانت بحوزة أحد عناصر عصابة مختصة في تهريب المخدرات من مغنية إلى مدينة وهران.

وبعد التحقيق توصلت نفس المصلحة إلى باقي أعضاء الشبكة المتكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم من 35 إلى 47 سنة ، اثنان بمدينة بني بوسعيد (تلمسان) والآخران بمدينة وهران، يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى أن التحقيق متواصل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية