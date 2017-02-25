مقتل 70 مسلحا بينهم 47 من تنظيم"داعش"الإرهابي في أفغانستان

نفذت قوات الأمن الأفغانية خلال الساعات ال24 الماضية عمليات بمختلف ولايات البلاد قتلت خلالها 70 مسلحا، بينهم 47 من تنظيم"داعش"الإرهابي، حسبما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية هذا السبت.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عناصر"داعش"تم تصفيتهم في عملية نفذت بدعم من سلاح المدفعية والقوات الجوية في ولاية "ننكرهار"شرق البلاد، مضيفة أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن إصابة حوالي 25 مسلحا من هذا التنظيم الإرهابي.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأفغاني غلام حضرت كريمي مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا من"طالبان"وإصابة خمسة أخرين جراء ضربات جوية نفذتها القوات الأفغانية خلال الساعات ال24 الماضية على مواقع للحركة المتطرفة في ولاية "قندوز" شمال البلاد.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن خمسة عناصر من قوات الأمن ومدنية واحدة قتلوا جراء هجوم نفذه عناصر منتمون ل"طالبان" في ولاية "جوزجان"شمال البلاد.

يذكر أن مناطق متفرقة من أفغانستان تعاني، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، من تدهور ملموس للأوضاع الأمنية،إذ تمكنت حركة "طالبان"المتشددة من السيطرة على مناطق ريفية وتعزيز مواقعها في ولايات كثيرة من البلاد واقعة في شرقها وجنوبها وشمالها، وبدأت الحركة بشن هجمات على المدن الكبيرة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية