القوات العراقية تحرر عدة قرى ومناطق في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الحربي أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من تحرير عدة قرى ومناطق في الموصل شمال البلاد وقتل العشرات من عناصر تنظيم ما يسمى داعش وتفجير مجموعة من العبوات الناسفة.

وقالت الخلية في بيان لها السبت إن القوات الأمنية شرعت بالتقدم باتجاه أهدافها لتحرير الساحل الأيمن في مدينة الموصل وبإسناد من قبل قوات طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

وأضافت أن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من التقدم واقتحام حي الجوسق و حي الطيران ومازالت القوات مستمرة بعملية التقدم والتطهير وتمكنت من تدمير سيارتين مفخختين وتفجير حزامين ناسفين والاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة وقتل عدد من عناصر تنظيم داعش.