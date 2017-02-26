أكثر من 240 ألف متربص يلتحقون اليوم بمراكز التكوين و التعليم المهنيين دورة فيفري 2017

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي هذا الأحد بالأغواط على الافتتاح الرسمي للدخول المهني (دورة فبراير 2017).

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد مباركي خلال حفل الافتتاح الذي جرى بمركز التكوين المهني والتمهين ليناني أحمد بعاصمة الولاية أن القطاع يسخر إمكانيات مادية وبشرية هامة لعصرنة خدماته والتكفل الأفضل بالطلب على التكوين .

وأشار في ذات السياق الى أن هذا الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني يتميز باقتراح أكثر من 255.000 منصب تكويني جديد على المستوى الوطني في جميع أنماط التكوين المتوفرة.

ويتوقع تسجيل أكثر من 200.000 متربص جديد بمناسبة هذا الدخول التكويني الجديد كما أضاف الوزير .

وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين على مراسم توقيع اتفاقية بين مديرية القطاع بالأغواط ومديرية الحماية المدنية تتضمن جملة من نصوص التعاون بين القطاعين من بينها التكوين في الإسعافات الأولية لموظفي قطاع التكوين المهني وضمان هذا الأخير التكوين في الإعلام الآلي وتسيير الموارد البشرية لفائدة أعوان الحماية المدنية.

كما تم بذات المناسبة أيضا تكريم ثلاثة متربصين متفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية.

و كان وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي أكد في حوار للإذاعة الوطنية "سعي دائرته الوزارية إلى رفع نسبة المتربصين داخل المؤسسات الاقتصادية في غضون الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو 70 بالمائة"، مشيرا إلى أن ذلك "يتماشى مع متطلبات التمهين العصري ومطالب الطلبة المتكونين أنفسهم"

و أكد الوزير مباركي أيضا نه تلقى تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال لإعادة تنظيم التكوين التقني و أضاف قائلا إن "هناك ضرورة كبيرة لإعادة تنظيم قطاع التربية والتكوين المهني لتلبية احتياجات القطاع الاقتصادي".