ممثلة وزارة الصحة للإذاعة :لاتوجد ندرة في الأدوية عبرالصيدليات

طمأنت بدرة بن قدادرة مستشارة بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات اليوم المواطنين بوفرة الأدوية عبر الصيدليات وفندت تسجيل أي ندرة في المواد الصيدلانية "كما تم الترويج له"، مستبعدة حدوثها مستقبلا بعد توزيع برامج الإمدادات لعام 2017 على المتعاملين الصيدليين .

واستغربت ممثلة الوزارة الوصية لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة "صدور إشاعات من المنتجين بخصوص نذرة محتملة في بعض أصناف الأدوية بدءا من أفريل القادم"، مفندة في هذا السياق تسجيل أي تعطل لبرامج الإمدادات بالأدوية "كما سوق له بعضهم" معتبرة إياها تصريحات " غير مؤسسة".

و أضافت بدرة بن قدادرة أن "المواطن قد يتعذر عليه مثلا أن يجد منتوجا في صيدلية معينة، لكنه في المقابل سيعثر عليه في صيدلية أخرى"، موضحة أن برامج الإمدادات بالأدوية لعام 2017 قد تم توزيعها.

وكشفت ضيفة الثالثة أن دفاتر الأعباء المتعلقة باستراد المواد الصيدلانية تلزم المتعاملين الصيدليين صراحة بضرورة توفير مخزون آمن يغطي مدة 6 أشهرمن الطلب تفاديا للوقوع في مشكل الندرة و تحسبا لأي تأخر قد تقع فيه الوزارة الوصية في تحريربرامج الإمداد بالدواء وذلك لضمان وصول الأدوية للمرضى في وقتها، مشيرة إلى أن العمل جار لإعادة النظر في عملية تنظيم استراد الأدوية و إلى غاية وصولها لبائع التجزئة .

وفي سياق حديثها عن تشجيع إنتاج الأدوية محليا قالت المتدخلة ،إن سياسة الوزارة ترمي إلى بلوغ هذا الهدف لتقليص فاتورة الاستراد ، إلا أنها ربطت ذلك بتكوين الصيدليين الصناعيين ،الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت لأنه بحاجة لميدان تربص هذا بالإضافة إلى أهمية توسيع دائرة إنتاج أصناف جديدة من الأدوية .

المصدر:الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة