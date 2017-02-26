الاتحادية الجزائرية للملاكمة : عدم السماح لنبيل سعدي بالترشح لعهدة رئاسية جديدة

قررت وزارة الشباب و الرياضة عدم السماح لرئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة المنتهية عهدته, نبيل سعدي, بالترشح لولاية جديدة خلال الجمعية العامة الإنتخابية المقررة السبت القادم بالمركب الرياضي سفيلتاس للشراقة (الجزائر), حسب ما علم الأحد من الأمانة العامة للهيئة الفدرالية.

هذا القرار اتخذته الوزارة بعد فشل سعدي في تحقيق الأهداف التي حددتها له في بداية عهدة 2013-2016, ألا وهي الفوز بميدالية أولمبية خلال ألعاب ريو دي جانيرو-2016.

كما منعت وزارة الشباب و الرياضة أعضاء المكتب التنفيذي للعهدة السابقة من الترشح من جديد, سواء لمنصب الرئيس أو كعضو فدرالي, و يتعلق الأمر بعزوز بوشبرين, مراد زواش, حسين أوشريف, جهيد مريو, عمار غروتي, عبد الفاتح بلعربي, رياض باجي, فزيل فرحات و عبد الهاني كنزي.

وبالتالي تضاف الملاكمة إلى "القائمة السوداء" للوزارة التي منعت من قبل المكاتب الفدرالية لعدة اتحاديات من الترشح لولاية جديدة, ككرة السلة, الجيدو, الشطرنج و كذلك الرماية الرياضية.