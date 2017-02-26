3ر1 مليار دولار فاتورة واردات السيارات السياحية خلال 2016

بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية 292ر1 مليار دولار خلال سنة 2016 مقابل 038ر2 مليار دولار في 2015 بانخفاض قدره 61ر36 بالمائة حسبما علممن الجمارك الجزائرية .

وحسب المصدر ذاته قدرت فاتورة واردات المركبات الموجهة لقطاع نقل الاشخاص و البضائع (مدرجة ضمن وسائل التجهيز) ب 36ر782 مليون دولار مقابل 5ر1 مليار دولار خلال 2015 بانخفاض معتبر قدره 48 بالمائة.

وبخصوص واردات الاجزاء و لواحق السيارات ( المصنفة ضمن المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية على غرار السيارات السياحية ) فقد بلغت فاتورة استيرادها 96ر393 مليون دولار مقابل 86ر394 مليون دولار خلال 2015 بتراجع طفيف قدر ب 23ر0 بالمائة.

للتذكير فقد تم تحديد الحصة الكلية لاستيراد السيارات في 2016 بـ 98.374 وحدة وذلك في اطار نظام رخص الاستيراد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج