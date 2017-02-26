3ر1 مليار دولار فاتورة واردات السيارات السياحية خلال 2016

26/02/2017 - 14:35

بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية  292ر1 مليار دولار خلال سنة 2016 مقابل 038ر2 مليار دولار في 2015 بانخفاض قدره 61ر36 بالمائة حسبما علممن الجمارك الجزائرية .

وحسب المصدر ذاته قدرت فاتورة واردات المركبات الموجهة لقطاع نقل الاشخاص و البضائع (مدرجة ضمن وسائل  التجهيز)  ب 36ر782 مليون دولار مقابل 5ر1 مليار دولار خلال 2015  بانخفاض معتبر قدره 48 بالمائة.

 وبخصوص واردات الاجزاء و لواحق السيارات ( المصنفة ضمن المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية على غرار السيارات السياحية )   فقد بلغت  فاتورة استيرادها 96ر393 مليون دولار مقابل 86ر394 مليون دولار خلال 2015 بتراجع طفيف قدر ب 23ر0 بالمائة.

للتذكير  فقد  تم تحديد الحصة الكلية لاستيراد السيارات في 2016 بـ 98.374 وحدة وذلك في اطار نظام  رخص الاستيراد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

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