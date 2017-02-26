100 عارض و 90 مؤسسة في الصالون الدولي للنقل بالجزائر

افتتح هذا الأحد بقصر المعارض بالجزائر الصالون الدولي الرابع للنقل و الخدمات اللوجستية و التنقل بمشاركة حوالي 100 عارض جزائري و أجنبي.

و يعرف هذا المعرض الذي سيدوم ثلاثة أيام مشاركة 90 مؤسسة جزائرية و مؤسسات عديدة جاءت من المجر و بولونيا و الصين و فرنسا و لوكسمبورغ و سويسرا و ألمانيا.

و تهدف هذه التظاهرة-حسب المنظمين- إلى خلق مساحة للتبادل بين المتعاملين و وضع أرضية للأعمال بين المتعاملين و صناع القرار في قطاعات النقل البري و البحري و الجوي و بالسكك الحديدية.

و يقدم المعرض مجموعة متنوعة من التكنولوجيات و الخدمات الملائمة للمستثمرين في الجزائر حيث يعرضها ممونون و موزعون للتجهيزات و شركاء جزائريون و أجانب.

و ينتظر أن يسجل الصالون تسجيل حوالي 4.000 زائرا من المهنيين الجزائريين و الأجانب لبحث فرص الشراكة.

و في هذا الخصوص أكد المفتش العام بوزارة الأشغال العمومية و النقل آيت عبد الله بوبكر أن الصالون يمثل "فرصة لجمع المهنيين للوقوف على ما قامت به السلطات العمومية و البرامج المنجزة في النقل و اللوجستيك و المنشآت".

من جهته ذكر كمال شكور ممثل عن مجمع خاص متخصص في النقل البري للبضائع أنه يتوجب على " المتعاملين الإنتظام وتطوير شبكة شراكة موثوقة. يجب أن تكون هناك ثقة بين المتعاملين ليكون هناك تنظيما أكبر بهدف تخفيض تكاليف النقل التي عادة ما يكون لها أثرا مباشرا على أسعار المنتجات".

و من جهته دعا كمال جبارة مسؤول بمؤسسة خاصة تنشط في اللوجستيك إلى تضافر الجهود بين المتعاملين بهدف خلق أرضيات لوجستيكية تجمع عدة ناقلين.

و سيعرف الصالون أيضا تنظيم ندوات حول أمن الطرقات و ورشات حول النقل البحري و بالسكك الحديدية وعن تكاليف النقل و اللوجستيك.

المصدر:الاذاعة الجزائرية/وأج