الرئيـس الصـحراوي يستـقبـل وفـدا عـن الكـونغـرس الأمــريكــي

استقبل الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الأحد وفدا عن الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور, جيمس انهوف و أعضاء من الكونغرس وذلك في إطار زيارة اطلاع الىمخيمات اللاجئين الصحراويين.

وعقب اللقاء الذي يأتي عشية احياء الذكرى ال41 لاعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, أكد السناتور جيمس انهوف "أن زيارته للمخيمات مع زملائه من الكونغرس الأمريكي تهدف الى دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير."

كما صرح في هذا الإطار أن فريقه "يود العمل مع الإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع في الصحراء الغربية عن طريق تنشيط عجلة المفاوضات، بشكل يضمن للصحراويين اختيار مستقبلهم عن طريق استفتاء ديمقراطي."

وأشار جيمس انهوف أن الكونغرس الأمريكي استمع الى مداولات فيما يخص القضية الصحراوية وانه مستعد لبدل مجهود اكبر في إنهاء معانات الشعب الصحراوي.

وكان وفد الكونغرس الأمريكي قد شرع الأحد في زيارة اطلاع الى مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث استقبل اليوم من طرف جماهير وسلطات ولاية السمارة.

و تأتي هذه الزيارة التي تهدف الى مساندة الشعب الصحراوي و تندرج في إطار جولة افريقية مباشرة بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم و تدل على اهتمام وتضامن ممثلي الشعب الأمريكي مع القضية الصحراوية.

كما يضم الوفد أعضاء مؤثرين في الكونغرس الأمريكي على غرار الجمهوري راندي هالتغرين الذي يترأس مناصفة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونغرس و عديد المستشارين المكلفين بالمسائل الإفريقية و الخارجية و حقوق الإنسان.

وكان الكونغرس الأمريكي المهتم كثيرا بالقضية الصحراوية ووضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة قد عقد خلال السنة الماضية جلسة حول الصحراء الغربية خصصت أساسا لدراسة مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

و سبق لممثلين عن الكونغرس أن قاموا في سنة 2016 بزيارتين إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين دعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج