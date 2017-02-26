البطولة العربية للأندية (ربع نهائي): نـادي الجـيش القطـري يـقـصي المجمع البترولي

أقصي النادي الجزائري المجمع الرياضي البترولي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة، عقب خسارته أمام نظيره الجيش القطري(0-3)، في لقاء جرى اليوم الأحد بالمنامة (البحرين) التي تحتضن النسخة ال35 للمنافسة.

وابدي المجمع البترولي مقاومة كبيرة عندما واجه النادي القطري الذي فاز بصعوبة بالأشواط الثلاث (36-34، 27-25، 25-22).

واختتم أشبال المدرب محمد طاهر زردوني، مرحلة المجموعات بفوزين على التوالي، أمام النادي المنظم الأهلي البحريني (3-0) والأهلي السعودي (3-2 )، وخسارة أمام فريق تنورين اللبنائي (0-3).

وعرف لقاء ربع النهائي الأخر الذي لعب اليوم الأحد، تغلب فريق السلام (عمان) أمام مواطنه السيب ( 3-0: 25-10، 25-20 و25- 18).

وسجلت البطولة العربية للأندية البطلة التي تتواصل حتى يوم 28 فبراير بالمنامة، مشاركة 13 ناديا يمثلون تسعة بلدان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية