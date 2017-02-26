قــربـاج يـحــث الأنـديـة بخـفـض كـتـلة أجـور الـلاعـبـيـن

حث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أندية الرابطتين الأولى والثانية على ترشيد نفقاتهم وخفض كتلة أجور اللاعبين.

وصرح قرباج عقب الجمعية العامة العادية ما يلي:"يجب ألا تتعدى كتلة الأجور لكل نادي 25 أو 30 بالمائة من الميزانية السنوية، لكن اليوم، توجد أندية تخصص ما بين 85 و 90 بالمائة لأجور اللاعبين فقط، وهذا شيء غير مقبول. وينبغي أن تتغير هذه الأمور''.

وتحدث قرباج عقب انعقاد الجمعية العامة العادية لهيئته الكروية، والتي انتهت بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016.

وأضاف رئيس الرابطة المحترفة يقول:"اقترح على الأندية تقليص كتلة الأجور، أوالبحث عن مصادر تمويل أخرى، وبالتالي مضاعفة رأس المال. وتوجد حاليا أغلب الأندية في الخط الأحمر بخصوص الوضعية المالية، خاصة وان الظروف الحالية تفرض عليهم ترشيد نفقاتهم".

وتواجه أغلب الأندية المحترفة صعوبات مالية ترتب عنا تأخير في تسديد أجور اللاعبين ومنح المباريات.

وختم قرباج قائلا:"كنت رئيس ناد (شباب بلوزداد)، أظن أن الحل الوحيد يكمن في تقليص كتلة أجور اللاعبين، وإلا فستزيد الوضعية المالية للأندية، تعقيدا".

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد وقعا يوم 21 ديسمبر الماضي على بروتوكول اتفاق يقضي بتطبيق الإجراءات المتضمنة في المنشور 16-152 والمحدد لوعاء و نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لمؤطري الأندية المحترفة.

وبمقتضى هذا الاتفاق، سيكون بإمكان الطواقم الفنية والرياضية والطبية واللاعبين للأندية المحترفة لكرة القدم، الاستفادة من مزايا في مجال الحماية الاجتماعية طبقا للمرسوم 16-152 الذي يحدد وعاء الاشتراك ب15 مرة للحد الأدنى للأجور وهو 270.000 دينار.

منع استقدام لاعبين أجانب:"الإبقاء على القرار خلال موسم 2017 /2018"

أعلن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج عن الإبقاء على قرار منع استقدام لاعبين أجانب خلال موسم 2018/2017.

وصرح المسؤول الأول عن الهيئة المسيرة للمنافسة أن"قرار منع استقدام لاعبين أجانب قد تم الإبقاء عليه خلال الموسم المقبل. ومادام بنك الجزائر لم يرخص بتحويل العملة الصعبة فانه لن يتم إلغاء القرار".

وأدلى السيد قرباج بهذا التصريح عقب أشغال الجمعية العامة العادية لهيئته التي توجت بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016.

وكان المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر في شهر يوليو 2015 منع النوادي المحترفة من استقدام لاعبين أجانب.

وتم اتخاذ هذا القرار-حسب المكتب الفدرالي-"بالنظر إلى الصعوبات المالية وتعذر الحصول على العملة الصعبة بشكل قانوني لدفع الأجور وتعويضات التكوين والتضامن للاعبين الأجانب".

كما أشار إلى انه"بالقدوم للعب في الجزائر فان اللاعب الأجنبي يعتبر متعاون تقني: وأن نسبة من راتبه يجب أن تحول،حيث يتوجب على النادي المعني أن يدفع منحة التكوين لناديه المكون الأصلي ونفس الشيء بالنسبة لمنحة التضامن". إلا أن السيد قرباج قد ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع قرار المنع.

وقال في هذا الشأن انه"في اليوم الذي يرخص فيه بنك الجزائر للنوادي بتحويل العملة الصعبة عندها سنكون مستعدين لرفع قرار المنع".

كما أعلن رئيس الرابطة من جهة أخرى بأنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل اعتماد نظام جديد لطلب الرخص.

وخلص في الأخير إلى القول بان"طلب رخص اللاعبين ستتم من الآن فصاعدا عبر الموقع الالكتروني للرابطة الوطنية لكرة القدم،حيث يتوجب على النادي تقديم طلب ويحصل على رخصة كل لاعب من خلال طبعها دون حاجة إلى التنقل".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية