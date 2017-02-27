"الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة كأداة انتقال نحو اقتصاد ناجع" محور ملتقى بورقلة

تحتضن مدينة ورقلة هذا الاثنين فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري" تحت عنوان الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة كأداة انتقال نحو اقتصاد ناجع" بجامعة قاصدي مرباح.

و يندرج هذا الملتقى ضمن سياسة انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال تشخيص موضوعي للراهن الاقتصادي مع اقتراح حلول بديلة للاقتصاد الوطني.

و في هذا الصدد أوضح مدير جامعة التكوين المتواصل الدكتور جمال حود مويسة أن "إحداث التنمية المنشودة يجب على الجميع أن تكون عنصرا فعالا في طرح البدائل حتى تعود بالفائدة على البلاد".

و أضاف مدير جامعة التكوين المتواصل أن الهدف من هذا الملتقى هو البحث عن كيفية تنويع الاقتصاد للخروج من تبعية المحروقات.

من جهته يرى رئيس جامعة قاصدي مرباح بورقلة الدكتور محمد الطاهر حليلات أن الشباب المقبل على نهاية الدراسة سيستفيد من الأبحاث و الخبرات التي ستقدم في الملتقى ، حتى يكون بإمكانهم تكوين مؤسسات، و بالتالي الخروج من الإطار النظري إلى التطبيقي.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري ينظم من طرف جامعة التكوين المتواصل بالتنسيق مع جامعة ورقلة، و قد برمجت فيه 90 مداخلة بالإضافة إلى تنظيم ورشات تطبيقية لفائدة الطلبة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية