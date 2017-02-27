تحديد هوية الارهابي المقضي عليه بولاية جيجل

تم تحديد هوية الارهابي المقضي عليه السبت الماضي في عملية نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل، ويتعلق الامربالمسمى ل. لوناس المكنى "الطاهر بغلية"،كما أورده هذا الاثنين بيان من وزارة الدفاع الوطني .

واوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أول أمس 25 فيفري 2017، بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل/ن.ع.5، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة، تم تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه, ويتعلق الأمر بالمسمى ل. لوناس المكنى "الطاهر بغلية"."

وفي نفس السياق،"كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة/ن.ع.5،مخبأين للإرهابيين، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ن.ع.5."

وفي "إطار محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ثمانية مهربين و33 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وجانت وإليزي وعين قزام وقسنطينة، فيما تم حجز ستة أجهزة كشف عن المعادن "كما أكده بيان الوزارة .

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية