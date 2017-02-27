الداخلية : الاعتداء على مقر الأمن بقسنطينة "لن يقلل من عزيمتنا في التصدي للإرهاب"

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها الاثنين أن محاولة الاعتداء الإرهابي أمس الأحد على مقر الأمن الحضري الـ13 بقسنطينة "لن يقلل بأي شيء من عزيمتنا وجاهزيتنا للتصدي لكل فعل يرمي إلى المساس بأمن الأشخاص والممتلكات".

كما أدانت الوزارة هذا "الاعتداء الإرهابي الدنيء الذي ارتكب في الوقت الذي يتأهب فيه الشعب الجزائري إلى تأدية واجبه الانتخابي بهدف تعزيز وتقوية الأداء المؤسساتي للدولة".

وذكرت الوزارة أنه "بتاريخ الأحد 26 فبراير 2017, على الساعة 20سا و30د، حاول إرهابي انتحاري تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف داخل مقر الأمن الحضري ال13 لقسنطينة، إلا أنه وبفضل اليقظة والتدخل الشجاع لعون شرطة كان يزاول مهامه، استطاع هذا الأخير صد الإرهابي الانتحاري وإجباره على فك حزامه الناسف خارج مبنى العمارة الذي تتواجد فيه محافظة الشرطة".

وجددت وزارة الداخلية حرصها على "التأكيد أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يقلل بأي شيء من عزيمتنا وجاهزيتنا للتصدي لكل فعل يرمي إلى المساس بأمن الأشخاص والممتلكات".

وذكر نفس المصدر أنه "لم تسجل أية خسائر بشرية, ما عدا إصابة شرطيين بجروح خفيفة تم نقلهما على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية إبن باديس بقسنطينة".

وزير العدل : عملية التعرف على هوية الإرهابي متواصلة

وفي السياق أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح اليوم الإثنين أن عملية التعرف على هوية الإرهابي الذي استهدف الأحد الأمن الحضري ال13 لباب القنطرة بمدينة قسنطينة لا تزال متواصلة.

و حسب المعلومات المستقاة لدى المديرية العامة للأمن الوطني فإن شرطيا كان موجودا أمام مقر محافظة الشرطة الكائنة تحت عمارة تأوي نحو عشر عائلات رد بقوة و ببسالة بعد عدة تحذيرات مستهدفا الحزام الناسف الذي كان يرتديه الإرهابي.

و عقب ذلك، قامت مصالح الامن بتطويق المنطقة, فيما قامت النيابة العامة بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج