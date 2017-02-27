23 مليـون و 276 ألـف و550 ناخبـا بالجزائر وانطلاق الحملة الانتخابية في الـ 3 أفريل

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 23 مليون و 276 ألف و550 ناخبا خلال المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية لتشريعات الرابع ماي تنطلق في الـثالث من شهر أفريل المقبل إلى غاية الثلاثين من الشهر ذاته.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري، سهرة أمس، قال بدوي إن هذا الرقم ليس نهائيا وسيتم ضبط القائمة النهائية بعد انتهاء مرحلة الطعون.

واضاف أنه خلال المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تم تسجيل 722 ألف و 771 ناخب جديد و 528 ألف و958 مشطوب.

في السياق ذاته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الحملة الإنتخابية لتشريعيات الرابع مايو المقبل ستنطلق في الثالث أفريل إلى غاية الثلاثين منه، مضيفا أن وزارته اتخذت جميع التدابير اللازمة لتسهيل العملية الانتخابية المقبلة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية